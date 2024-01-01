Из Перми в Казань начнёт летать авиакомпания NordStar Первый рейс запланирован на 19 апреля Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

С 19 апреля начинаются регулярные полёты самолётов В-737 авиакомпании NordStar по маршруту Пермь—Казань. Информация появилась на сайте Большого Савино.

Рейсы будут осуществляться по пятницами до 27 сентября включительно. Вылет из Перми в 19:00, время в пути — 1 час 40 минут. Цена билетов начинается с 10 800 руб.

Ранее сообщалось, что две российские авиакомпании сформировали полётную программу на летний период из Перми в Махачкалу. Компания «Азимут» запустит перелёты с 3 апреля. Рейсы будут выполняться на самолётах Superjet по средам и субботам. Рейсы Nordwind Airlines будут обслуживать самолёты Boeing 737. С 30 апреля по 28 мая они будут летать по вторникам, а с 8 июня до 21 сентября по субботам.

Также авиакомпания «ИрАэро» возобновляет полёты из Перми в Азербайджан. Первый рейс в Баку запланирован на 6 апреля. Программа рассчитана до 26 октября с вылетами по понедельникам и субботам.

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