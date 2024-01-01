Алёна Бронникова Две авиакомпании сформировали полётную программу в Дагестан из Перми Стоимость билетов составит от 7 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Две российские авиакомпании сформировали полётную программу на летний период из Перми в столицу Дагестана. Соответствующая информация появилась в расписании рейсов аэропорта Большое Савино. Стоимость билетов — от 7 тыс. руб.

Компания «Азимут» запустит перелёты в Махачкалу из Перми с 3 апреля по 26 октября. Рейсы будут выполняться на самолётах Superjet по средам и субботам в 6:35. Время в пути составит 2 часа 55 минут.

Рейсы Nordwind Airlines будут обслуживать самолёты Boeing 737. С 30 апреля по 28 мая они будут летать по вторникам: вылет в 4:10, продолжительность четыре часа. Полёты на лето будут осуществляться с 8 июня до 21 сентября по субботам в 8:25. Время в пути — три часа.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что авиакомпания «ИрАэро» возобновляет полёты из Перми в Азербайджан. Первый рейс в Баку запланирован на 6 апреля. Программа рассчитана до 26 октября с вылетами по понедельникам и субботам.

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