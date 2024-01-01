В Пермском классическом университете обледенел фонтан «Одуванчик» Он начал работать ещё в конце апреля Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ПГНИУ

На фоне аномально холодной погоды в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) 5 мая обледенел фонтан «Одуванчик». Фотографию фонтана в необычном состоянии опубликовала пресс-служба вуза, сообщает «Рифей».

«Мы были удивлены, когда увидели замёрзший фонтан «Одуванчик»! Растопим его огонёчками?» — говорится в официальном telegram-канале ПГНИУ.

Этот фонтан по традиции запускают первым из всех городских фонтанов. В этот раз он начал работать 26 апреля.

В текущем сезоне фонтаны в Перми открыли 1 мая. Всего их в городе 16. В конце апреля в мэрии сообщали, что они будут работать с 12:00 до 00:00 по будням, а в выходные и праздничные дни — с 09:00 до 01:00.

Фонтаны, расположенные перед зданием Законодательного собрания Пермского края и на площади перед Театром-Театром, сделают светомузыкальными. Театральный фонтан будет давать светомузыкальные шоу ежедневно с 21:45 до 22:00, а фонтан перед зданием краевого парламента — с 22:45 до 23:00.

Перед началом нового сезона, с 5 октября 2023 года по 15 апреля 2024 года, все городские фонтаны были законсервированы для сохранности оборудования. В этом году мероприятия по проверке их работоспособности после зимы и пусконаладочные работы начались раньше обычного.





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