Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская балерина вошла в список Forbes Полина Ланцева признана одной из главных звёзд нового поколения балета Поделиться Твитнуть

Полина Ланцева

Андрей Чунтомов

Международное издание Forbes, специализирующееся в составлении самых разных рейтингов, опубликовало список главных балетных звёзд «нового поколения, пришедшего на смену звёздам начала 2000-х». Список составила ведущий балетный критик Анна Галайда.

Среди перечисленных артистов — солистка Пермского балета Полина Ланцева (Булдакова). Включение в этот список тем более почётно, что он очень короткий: в нём всего шесть имён.

«Какой бы сложности балет ни танцевала Ланцева, вместе с ней всегда ощущаешь радость и счастье сцены. Её звёздный час наступил в тот момент, когда хореограф Алексей Мирошниченко, руководитель Пермского балета, поставил «Золушку», а юную Ланцеву выпустил в главной роли Веры Надеждиной, начинающей балерины. С тех пор Ланцева станцевала все балеты мечты: «Лебединое озеро» и «Жизель», «Раймонду» и «Щелкунчика», «Дон Кихота», «Серенаду» и «Ромео и Джульетту», а за «Баядерку» получила «Золотую маску», — рассказала Анна Галайда.

Полина Ланцева

Андрей Чунтомов

Напомним, Полина Ланцева (тогда ещё Булдакова) получила «Золотую маску» в 2020 году за роль «Никии» в «Баядерке» (12+). Ближайшая возможность увидеть её на сцене — «Лебединое озеро» (6+) 8 мая в Театре-Театре.

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