В Прикамье водитель застрявшего в грязи автобуса высадил пассажиров из салона Происшествие случилось под Чернушкой Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал «Пермь ЧП и ДТП, новости»

В Пермском крае рейсовый автобус, шедший из Чернушки в д. Емаш-Павлово, застрял на размытой дороге, а водитель высадил пассажиров прямо в грязь. Фотографии происшествия опубликовал telegram-канал «Пермь ЧП и ДТП, новости».

«Дорога Чернушка—Емаш-Павлово, дороги нет, автобус не довёз людей, высадил детей и пожилых людей, в такую погоду. Мол, дороги нет, дальше не поеду», — говорится в сообщении telegram-канала.

Подробности инцидента не раскрываются.

Фото: ТГ-канал «Пермь ЧП и ДТП, новости»

Напомним, проблема бездорожья и транспортной доступности есть и в других территориях. Например, в начале апреля в с. Плеханово под Кунгуром застрял в грязи автомобиль скорой помощи, который вёз в больницу трёхлетнюю девочку. Из-за таяния снега дорогу развезло, и медикам пришлось самим ждать помощь. На подмогу застрявшим медработникам пришёл местный житель, который на тракторе отбуксировал машину скорой помощи.

На эту ситуацию обратил внимание даже сам глава СК Александр Бастрыкин. По уже сложившейся традиции он поставил на контроль проверку информации о ненадлежащем содержании дорог в с. Плеханово. Как выяснилось, ремонт этой дороги до 2028 года не предусмотрен. Ранее аналогичная ситуация произошла и на другой улице в этом же населённом пункте, но меры до сих пор не приняты.

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