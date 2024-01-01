Глава СК взял на контроль ситуацию с застрявшей в грязи скорой в Пермском крае Автомобиль медиков смог выбраться только при помощи трактора Поделиться Твитнуть

Фото: Информационный центр СК России

В начале апреля в селе Плеханово под Кунгуром застрял в грязи автомобиль скорой помощи, который вёз в больницу трёхлетнюю девочку. Из-за таяния снега дорогу развезло, и медикам пришлось ждать, когда приедет трактор, чтобы вытащить автомобиль. Этой ситуацией заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин и поставил на контроль проверку информации о ненадлежащем содержании дорог в этом селе, сообщает perm.aif.ru.

В информационном центре Следственного комитета отмечается, что происшествие случилось 1 апреля. У девочки из Плеханово ухудшилось самочувствие, в связи с чем её мама позвонила медикам и вызвала скорую, однако прибывший автомобиль застрял в размокшей земле, на ул. Терешковой. На подмогу застрявшим медработникам пришёл местный житель, который на тракторе отбуксировал машину скорой помощи. Как выяснилось, ремонт этой дороги до 2028 года не предусмотрен. Ранее аналогичная ситуация произошла и на другой улице в этом же населённом пункте, но меры до сих пор не приняты.

Сейчас СУ СКР по Пермскому краю начал процессуальную проверку.

В связи с этой ситуацией председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю следкома по региону Денису Головкину представить доклад. Ситуация поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства.

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