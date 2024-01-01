В Пермь прибыли три новых трамвая Сейчас «Львята» проходят обкатку Поделиться Твитнуть

Как сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта, на этой неделе в Пермь прибыли новые «Львята» производства ПК «Транспортные системы».

«Сейчас три вагона проходят обкатку на разных линиях города. Движение осуществляется без пассажиров», — отметили в департаменте.

Обкатка — это обязательная процедура перед запуском трамваев на линию. После этого они начнут работать на городских маршрутах.

Новая техника поступает в Пермь в рамках трёхстороннего концессионного соглашения. Все вагоны новых трамваев низкопольные. В салоне установлены отопление и кондиционер. В вагонах также есть USB-зарядки для телефонов, медиа-панели, перед выходом на линию установят стационарные валидаторы.

В рамках концессионного соглашения в Перми должны отремонтировать 35 км трамвайных путей и модернизировать сопутствующую инфраструктуру. Работы по обновлению начались в 2023 году. Сейчас завершена реконструкция путей на ул. Куйбышева, идут работы на улицах Мира, Борчанинова и Дзержинского.

Напомним, в январе этого года прибывшие в Пермь в рамках трёхстороннего концессионного соглашения 17 новых трамваев вышли на линию после прохождения приёмки и обкатки. Общее количество новых вагонов в трамвайном парке города на тот момент составило 54. За два года трамвайный парк пополнится 14 вагонами.

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