Бывший глава ФРПК Алексей Бураков трудоустроился в «Метафракс» Он занял пост директора по ESG Поделиться Твитнуть

Алексей Бураков

Константин Долгановский

Экс-гендиректор «Фонда развития Пермского края» Алексей Бураков назначен директором по ESG в АО «Метафракс Кемикалс». Об этом со ссылкой на компанию сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

В задачи директора по ESG входит разработка политики устойчивого развития конкретного объекта хозяйствования (или региона) с учётом фактических ограничений (финансовых, экологических, ресурсных и т.д.).

Алексей Бураков родился в 1972 году в Кургане. Окончил Государственную академию нефти и газа им. Губкина по специальности «Подсчёт запасов и обоснование методов разработки нефтяных и газовых месторождений», обучался в Высшей школе экономики по программе Executive MBA (магистр делового администрирования).

Алексей Бураков являлся руководителем Корпорации развития Пермского края (КРПК) с 2020 года, в 2021-м возглавил Фонд развития Пермского края (ФРПК). На пост директора ПАИЖК заступил в сентябре 2023 года. В начале ноября прошлого года Алексей Бураков завершил работу в госкомпаниях КРПК, ФРПК и АО «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования». Ожидалось, что Бураков перейдёт на работу в администрацию губернатора.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.