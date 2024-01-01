Краевые власти в кассации добились сохранения природной территории на бывшем полигоне ВКИУ в Перми Поделиться Твитнуть

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции удовлетворил жалобу властей Пермского края на решения судов об отказе в удовлетворении требований об оспаривании положений Генерального плана Перми в части установления функциональной зоны природного экологического ландшафта на территории по ул. Ново-Гайвинской, 118 и создании в этом месте особо охраняемой природной территории.

Как пояснили в минимущества, кассация поддержала позицию чиновников по сохранению статуса ООПТ и установления рекреационной территории в Генплане.

Напомним, в конце 2022 года Арбитражный суд Пермского края снял запрет на застройку бывшего полигона ВКИУ в Перми. Речь идёт об участках по ул. Ново-Гайвинской, 118 в Мотовилихинском районе, принадлежащих компании «Панорама». Компания намеревалась застроить площадку малоэтажным жильём. Ранее городские власти отказались менять зонирование под жилую застройку. Здесь была установлена рекреационная зона Р-2, которая запрещает строительство жилья. В 2021 году «Панорама» через суд оспорила установление этой зоны.

Против застройки бывшего полигона ВКИУ выступают краевые власти. Минприроды добивается включения этой земли в границы особо охраняемой природной территории.

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