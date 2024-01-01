В Прикамье сняты ограничения для грузовиков и автобусов на трассе Пермь—Екатеринбург Они вводились из-за снегопадов Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

С 14 час. местного времени 4 мая временное ограничение движения для грузовых автомобилей и автобусов на участке федеральной автодороги Р-242 Пермь—Екатеринбург с 64 по 160 км снято. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Напомним, оно вводилось из-за последствий снегопадов 3-4 мая с 8 часов утра в субботу до нормализации погодных условий.

Ситуация на участке трассы в Свердловской области всё ещё остаётся сложной. Там на участке дороги с 162 по 352 км ограничение на движение грузовиков продолжает действовать. Кое-где образовались автомобильные пробки. Машины не могут забраться в подъём.

В ряде территорий Свердловской области сугробы вырастали до 40 см. Под тяжестью мокрого снега деревья падали прямо на проезжую часть, рвались электропровода. По данным областной прокуратуры, тысячи жителей Свердловской области временно остаются без электроснабжения.

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