Движение на трассе Пермь-Екатеринбург остановилось полностью Поделиться Твитнуть

последствия снегопада 3-4 мая в Свердловской области / фото: тг-канал "Фобос"

Из-за сильного снегопада полностью остановилось движение на трассе Пермь-Екатеринбург. Машины не могут забраться в подъём. Об этом сообщает телеграм-канал «Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы».

Ранее сообщалось, что с 8 часов утра 4 мая и до нормализации погодных условий вводится временное ограничение движения на участке трассы с 47 по 160 км в Пермском крае для грузового транспорта и автобусов. А с ночи ограничение для грузовиков действует на участке с 162по 352 км: от Ачитского района до Екатеринбурга.

Из-за прошедших сильных снегопадов минувшей ночью в Свердловской области и на юге Прикамья на автодороге образовался снежный накат. Дорожная техника проводит работы по уборке снега. Маршрут патрулируют экипажи ДПС.

Сотрудники ГИБДД в таких условиях рекомендуют автомобилистам двигаться предельно осторожно и только на зимних шинах, а лучше совсем отказаться от поездки.

В ряде территорий Свердловской области сугробы уже выросли до 35-40 см. Под тяжестью мокрого снега деревья падают прямо на проезжую часть (на фото).

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