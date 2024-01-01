На трассе Пермь — Екатеринбург ограничили движение автобусов и грузовиков Причина — сильные снегопады Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

С 8 часов утра 4 мая и до нормализации погодных условий вводится временное ограничение движения для грузового транспорта и автобусов на трассе Пермь — Екатеринбург (участок км 047+000 — км 160+387). Об этом сообщили в краевой ГИБДД.

Из-за прошедших сильных снегопадов минувшей ночью в Свердловской области и на юге Прикамья на автодороге образовался снежный накат. Дорожная техника проводит работы по уборке снега. Маршрут патрулируют экипажи ДПС.

Сотрудники ГИБДД в таких условиях рекомендуют автомобилистам двигаться предельно осторожно и только на зимних шинах.

На участке трассы Пермь — Екатеринбург в Свердловской области (с 162по 352 км: от Ачитского района до Екатеринбурга) движение грузового транспорта было ограничено ещё со вчерашнего вечера.

По сведениям синоптиков, в Свердловской области и в некоторых населённых пунктах на юге и юго-востоке Пермского края снег шёл весь вчерашний день и всю минувшую ночь. В Ревде за 12 часов выпало 30 мм осадков, высота снежного покрова составила 32 см, в Сысерти — 22 мм осадков за 12 ч, высота снежного покрова 11 см. В Кунгуре выпало 13 мм осадков за 23 ч (высота снежного покрова 5 см)

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