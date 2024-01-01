Сквер журналистов в Перми победил в голосовании за объекты благоустройства в 2025 году Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Прикамье подвели итоги голосования за объекты благоустройства общественных пространств, которые будут обновлены в 2025 году по нацпроекту «Жильё и городская среда». Всего в список попали 15 скверов и улиц в муниципалитетах региона. В голосовании, открытом с 15 марта, приняли участие больше 383 тыс. жителей Пермского края. «Это рекорд для региона. Спасибо всем за активность», — написал в своём телеграм-канале губернатор Дмитрий Махонин.

В 2025 году в Перми будет обновлен Сквер журналистов. Здесь заменят покрытие дорожек и площадок, бортового камня, установят малые архитектурные формы. В планах также обновление детской игровой площадки, озеленение территории и обновление конструкции вертикального озеленения.

Также благоустроительные работы пройдут в сквере «Изумрудный город» в Углеуральском; в сквере возле памятника паровозу в Верещагино; на Вокзальной аллее в Чернушке; в пространстве у памятника В.И.Ленину в Горнозаводске; у открытой сцены в Комсомольском парке Березников; в «Нытва-парке» в Нытве; на «Ярмарочной площади» в Осе; в сквере по ул. Северная, д. 58 в Соликамске; у моста через р. Вижаиха в Красновишерске; в сквере Памяти в Карагае; в сквере на пересечении ул. Горького и ул. 8 Марта в Кудымкаре; у дворца культуры Александровска; в парке культуры и отдыха в поселке Юго-Камский; на ул. Ленина в Чайковском.

В Лысьвенском, Краснокамском, Чусовском, Бардымском, Кунгурском, Добрянском и Очёрском округах выбраны внешние облики обновляемых пространств.

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