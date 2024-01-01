В Прикамье восстановили повреждённый газопровод Поделиться Твитнуть

Фото из архива

В Пермском крае завершили восстановление повреждённого участка газопровода, проходящего рядом с д. Якунята Краснокамского округа. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

«Сейчас ведутся пусконаладочные работы. Начали подачу газа и подключение абонентов, — написал он. — Если у жителей остаются вопросы по подключению газа — необходимо обратиться в дежурную диспетчерскую службу Краснокамского округа по номеру +7 (342) 735-14-36».

Напомним, 3 мая у Якунят был повреждён газопровод. Пострадавших не было. Однако без газа остались 1,5 тыс. жителей д. Стряпунята. Власти ввели режим повышенной готовности, на усиленный режим работы были переведены все службы. Назывался срок ликвидации ЧП — к середине дня 4 мая. Жителям Стряпунят на время устранения аварии пообещали выдать электрические обогреватели.

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