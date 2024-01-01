Из-за аварии в Пермском крае без газа остались 1,5 тысячи человек Жители могут получить электрообогреватели Поделиться Твитнуть

В Пермском крае из-за повреждения газопровода рядом с д. Екимята Краснокамского округа без газа остались 1,5 тыс. жителей д. Стряпунята. Об этом в своём тг-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

По его сведениям, пострадавших нет. Введён режим повышенной готовности, в усиленном режиме работают все службы.

В настоящее время на месте ЧП трудятся пять бригад газовиков. По предварительным прогнозам, подача газа в дома будет восстановлена днём в субботу, 4 мая.

В сообщении говорится, что при необходимости жители Стряпунят могут получить электрические обогреватели. Для этого нужно сегодня, 3 мая, с 20:00 до 22:00 подойти в здание пожарного депо (ул. Советская, 2а). При себе необходимо иметь паспорт.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 8 февраля взорвался газопровод в д. Солодовка Куединского округа Пермского края. От взрыва и последовавшего пожара разрушены два жилых дома. Ожоги и отравления угарным газом получили восемь человек, в том числе двое детей семи и 11 лет.

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