Мэрия Перми презентовала новый дизайн туристического пешеходного путеводителя Его можно будет взять бесплатно в гостиницах, музеях, аэропорту, на речном вокзале Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Власти Перми представили новый дизайн туристического путеводителя для пешеходных прогулок и самостоятельного знакомства с городом. В него вошли три маршрута с самыми интересные локациями. Длина каждого — 2 — 2,5 км.

Маршрут №1 пролегает от ДК им. Солдатова по Тихому Компросу, до парка им. Горького и ул. Сибирской.

Маршрут №2 начинается от эспланады, проходит через аллею Комсомольского проспекта к парку им. Горького. На этом маршруте туристам предлагают посмотреть скульптуры «Пермяк — соленые уши» и «Пермский медведь».

Маршрут №3 стартует от Театрального сквера, проходит по ул. Сибирской мимо гостиницы «Центральной», «Королёвских номеров». Туристам предлагают также посетить набережную Камы, арт-объект «Счастье не за горами», Речной вокзал и Пермь-1. Завершается маршрут посещением Соборной площади и Спасо-Преображенского собора.

Пешеходные путеводители можно будет взять бесплатно в гостиницах, музеях, аэропорту, на речном вокзале.

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