В Пермском крае сложился самый высокий в ПФО «индекс шашлыка» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Набор продуктов для шашлыка в Пермском крае из расчёта на компанию восемь человек (нескольких семей с детьми) на конец апреля стоил 1901,66 руб. Данные опубликовал Центр стратегических разработок.

Это самая большая сумма среди всех регионов ПФО. В округе в среднем «индекс шашлыка» равен 1698,39 руб. Минимальная стоимость продуктового набора в Приволжье сложилась в Мордовии — 1609,82 руб. Это ещё и самый дешевый шашлык в стране. А самый дорогой шашлык в России можно приготовить в Чукотском автономном округе — там пикник обойдётся в 5763,16 руб.

В продуктовую корзину, кроме мяса из расчёта по 500 г на человека, вошли хлеб по 150 г на каждого, на компанию 850 г соуса, 2 кг свежих овощей, 1,6 кг солений и маринадов, 500 г лука, 1,6 кг картофеля, безалкогольные напитки.

В индексе не учитывалась стоимость алкоголя, мангала, шампуров, углей, жидкости для розжига, а также всего необходимого для сервировки стола.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.