Директора музея современного искусства PERMM оштрафовали на 30 тысяч рублей В прокуратуре посчитали, что здание учреждения не соответствует требованиям антитеррористической защищённости Поделиться Твитнуть

Фото: Игорь Сапко

Прокуратура Ленинского района Перми провела проверку в здании музея современного искусства PERMM. Надзорное ведомство заинтересовало, как исполняется законодательство о защищенности и безопасности учреждений культуры с массовым посещением людей. Итогом проверки стал штраф руководителю музея Наиле Аллахвердиевой. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве посчитали, что здание музея, расположенное на ул. Крисанова, 4, не отвечало законодательно определённым требованиям безопасности. На момент проверки категорирование объекта учреждения в целях установления дифференцированных требований к антитеррористической защищенности объектов, не проведено, комиссия по его обследованию своевременно не создана, актуализированный паспорт безопасности отсутствовал, рассказали в прокуратуре.

В итоге прокурор возбудил в отношении директора дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.35 КоАП РФ — Нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов. По постановлению суда Наиле Аллахвердиевой назначили штраф в размере 30 тыс. рублей.

Отметим, фактически это уже третья проверка с начала года. В январе этого года, пермская межрайонная природоохранная прокуратура проверила, как государственные учреждения соблюдают законодательство при обращении с отходами I и II класса опасности. Под проверку попали Нытвенский многопрофильный техникум, Кунгурский автотранспортный колледж, музей современного искусства PERMM и «Уральское подворье». После проверки в прокуратуре посчитали, что отработанные ртутные, ртутно-кварцевые и люминесцентные лампы, утратившие свои свойства, как и неповреждённые батарейки, копились и хранились ненадлежащим образом. У отходов не было паспортов, а их учёт вёлся несвоевременно. Руководителям госучреждений, где прошла проверка, внесли представления.

Позже, 12 марта, сотрудники ФСБ провели у Наили Аллахвердиевой обыски. Ранее СМИ также распространили информацию, что во обыски прошли у художников и акционистов в Москве, Петербурге, Ульяновске, Нижнем Новгороде, Перми и других городах. Их связывают с уголовным делом о госизмене, возбуждённым в отношении продюсера арт-проекта Pussy Riot Петра Верзилова (иностранный агент).

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