В Перми движение на площади Гайдара изменится только в ночь на 6 мая Девять автобусных маршрутов пустят в объезд Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого минтранса

Как сообщили в пресс-службе краевого минтранса, переключение движения на площади Гайдара рядом с железнодорожным вокзалом Пермь-II произойдёт на сутки позже — в ночь 6 мая.

Ранее на объекте побывала специальная комиссия в составе представителей регионального минтранса, Управления автомобильных дорог и транспорта Прикамья, ГИБДД и сотрудников подрядной организации.

Специалисты проверили готовность запуска технического движения по новому тоннелю. В итоге комиссия решила установить дополнительные средств организации движения (освещение, островки безопасности и т.д.). В связи с этим сроки изменения движения перенесли на день позже.

Схема: пресс-служба краевого минтранса

Напомним, транспорт будет перенаправлен через новый тоннель по ул. Углеуральской от пересечения с ул. Ленина до пересечения с ул. Боровой.

Также публикуем схемы проезда к домам в этом районе.

Просим автомобилистов с пониманием отнестись к временным изменениям и заранее спланировать маршрут следования

Напомним, проезд через тоннель на ул.Локомотивной из центра города будет ограничен для девяти автобусных маршрутов в связи со строительными работами на объекте.

Из центра города эти автобусы будут курсировать через новый тоннель по улицам 2-й Шоссейной и Углеуральской. А на остановке «ДКЖ» (в сторону микрорайона Парковый) эти маршруты останавливаться не будут.

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