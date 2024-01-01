В Пермском крае пройдены пики весеннего половодья В МЧС по региону утверждают, что ситуация находится под контролем Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю, на реках Прикамья сформировались и прошли максимальные уровни весеннего половодья.

«Пики половодья на большинстве рек края отмечались в начале третьей декады апреля, на реках севера края — в конце месяца. 23 апреля сформировался максимальный приток в Камское водохранилище. В настоящее время наблюдается преимущественно понижение уровней воды», — рассказала начальник отделения прогнозирования ЧС управления гражданской обороны и защиты населения МЧС по региону Наталья Макарова

На сегодняшний день гидрологическая обстановка находится под контролем, сообщили в ведомстве. Затопленным остаётся лишь один приусадебный участок в п.Сосновая Гайнского округа.

Напомним, 26 апреля на территории Чусовского городского округа был отменён режим повышенной готовности.

Этот режим вводился для органов управления и сил Чусовского муниципального звена ТП РСЧС с 22 апреля из-за паводковой обстановки. Он предписывал усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций и их масштабов; введение при необходимости круглосуточного дежурства.

Его отменили в связи с тем, что паводковая ситуация в округе стабилизировалась.

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