В Чусовском округе Прикамья отменили повышенную готовность Паводковая ситуация стабилизовалась Поделиться Твитнуть

Чусовой

Игорь Катаев

На территории Чусовского городского округа Пермского края с 16.00 26 апреля отменён режим функционирования «Повышенная готовность». Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Режим вводился для органов управления и сил Чусовского муниципального звена ТП РСЧС с 17 час. 22 апреля из-за паводковой обстановки. Он предписывал усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций и их масштабов; введение при необходимости круглосуточного дежурства. В настоящее время паводковая ситуация в округе стабилизовалась.

По информации синоптиков, на нескольких притоках Камского водохранилища (Чусовой, Иньве, Обве, Иньве, Яйве) пики весеннего половодья уже прошли. Приток воды в Камское водохранилище достиг 8460 кубических метров в секунду — это несколько меньше, чем ожидалось на эту дату неделю назад.

На реках бассейнов Вишеры, Яйвы следующий подъём уровней воды ожидается в самом конце апреля после потепления и существенных осадков, которые пройдут 27-28 апреля.

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