Зарина Ситдикова В Пермском крае в ночь на 4 мая ожидается сильный снегопад Заметёт южные районы края и трассу до Екатеринбурга Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ночь на 4 мая в ряде территорий Пермского края пройдут сильные снегопады. Об этом сообщает ГИС-центр ПГНИУ.

По данным синоптиков, неблагоприятные погодные явления связаны с формированием циклона на арктическом фронте над Южным Уралом, на юго-западе Свердловской области, на севере Челябинской области и на юго-востоке Пермского края.

Из-за обильных осадков в виде мокрого снега (до 30 мм и более) будет высокая вероятность обрыва проводов и падения деревьев.

В зону сильного снегопада попадает Суксунский и Октябрьский округа Прикамья, а также участок автотрассы Пермь—Екатеринбург. По прогнозу метеорологов, в результате разгула стихии будет сформирован снежный покров высотой до 20 см.

При этом уже сегодня временный снежный покров установился в Кочёвском округе, Гайнах и других территориях северо-западной части Пермского края. В первой половине дня небольшой снег наблюдался в Перми.

Ранее синоптики предупредили жителей Прикамья о том, что заморозки в регионе продлятся до 10 мая. Температура воздуха в первой декаде месяца будет на 5–6 ˚С ниже нормы. В связи с этим ожидается, что этот май в Пермском крае будет самым холодным за последние семь лет. Предварительно к климатической норме погода вернётся к середине месяца.

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