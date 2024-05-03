Зарина Ситдикова В боях под Авдеевкой в ДНР погиб военнослужащий из Пермского края Поделиться Твитнуть

Уроженец Пермского края Михаил Брехов погиб в боях под Авдеевкой в Донецкой народной Республике. Об этом сообщается на официальной странице администрации Оханского городского округа ВКонтакте.

Как уточнили власти муниципального образования, житель Оханска скончался 23 февраля этого года. Ему было 42 года.

Прощание с бойцом состоится 4 мая в 11:00 в Оханском культурно-досуговом центре (г. Оханск, ул. Кирова, 18).

«Администрация округа приносит искренние соболезнования родным и близким воина. Вечная память герою!» — написано в сообщении.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что сегодня, 3 мая, в с. Черновское Большесосновского округа похоронят участника специальной военной операции Владимира Лебедева. Церемония прощания с ним проходит в Вознесенском отделе досуга и творчества (с. Вознесенское, ул. Трудовая, 4).

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