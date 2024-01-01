В ночь на 3 мая в Пермском крае вновь наблюдали северное сияние Поделиться Твитнуть

фото: Вконтакте / Александр Светлаков

Ночью 3 мая жители Пермского края стали свидетелями северного сияния. Правда, наблюдать явление в некоторых районах мешала облачность. Как пишет «Рифей», в небе над Пермью, например, из-за облаков были видны лишь отблески сияния и световые столбы.

Вечером 2 мая ученые лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) сообщали о сильной магнитной буре и предсказали возможность увидеть полярное сияние почти над всей территорией РФ. Они также отметили, что это была третья по силе буря года, а причина события не полностью ясна.

Исследователи напоминают, что 2023, 2024, 2025 годы — это эпоха солнечного максимума, которая бывает раз в 11 лет, поэтому предпосылок к тому, что в ближайшее время частота и мощность магнитных бурь уменьшится, нет.

В 2024 году более сильные магнитные бури фиксировались в конце февраля и в конце марта. Тогда тоже в в средней полосе можно было наблюдать северное сияние.

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