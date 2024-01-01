Зарина Ситдикова В Пермском крае на время отключат телевидение и радио Ограничения затронут жителей Перми и двух населённых пунктов Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В период с 6 по 12 мая в Перми и двух населённых пунктах Прикамья пройдут краткосрочные отключения средств телерадиовещания. Об этом жителей региона предупредили в Пермском краевом радиотелевизионном передающем центра (КРТПЦ).

По данным регионального подразделения Российской телевизионной и радиовещательной сети, ограничения в трансляции связаны с проведением настроечных работ.

Как уточнили в Пермском КРТПЦ, для зрителей будут недоступны:

— в Перми — аналоговые телевизионные программы телеканалов «Суббота» и «Ю», 6 мая с 9:00 до 18:00;

— в с. Верхняя Сава Куединского округа — цифровые пакеты РТРС-1 и РТРС-2, 6 мая с 12:00 до 18:00;

— в с. Русский Сарс Октябрьского округа — цифровые пакеты РТРС-1 и РТРС-2, 6 мая с 12:00 до 18:00.

Напомним, с 22 по 27 апреля в Пермском крае уже отключали вещание радио и цифровых телеканалов. Тогда это коснулось 10 населённых пунктов.

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