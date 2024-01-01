На следующей неделе в Прикамье отключат радио и цифровые телеканалы

Ограничения затронут десять территорий

Поделиться
Телевышка

В Пермском краевом радиотелевизионном передающем центре предупредили о планируемых краткосрочных отключениях цифровых телеканалов и радиостанций с 22 по 28 апреля. Это связано с профилактическими работами,  сообщили в пресс-службе РТРС. 

Отключения пройдут в следующих территориях:

- В Тёплой горе отключение цифрового пакета РТРС-2 запланировано 22 апреля с 12:00 до 15:00; 

- В Чайковском отключение цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2, Радио России запланировано 23 апреля с 11:00 до 17:00; 

- В Юксеево отключение цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2 запланировано 23 апреля с 11:00 до 17:00; 

- В Горнозаводске отключение цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2 запланировано 23 апреля с 11:00 до 17:00; 

- В Барде отключение цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2, Радио России запланировано 24 апреля с 11:00 до 17:00;

- В Уинском отключение цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2, Радио России запланировано 24 апреля с 11:00 до 17:00;

- В Косе отключение цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2, Радио России запланировано 25 апреля с 11:00 до 17:00;

- В Александровске отключение цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2 запланировано 25 апреля с 12:00 до 18:00; 

- В Суксуне отключение цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2 запланировано 26 апреля с 10:00 до 16:00; 

- В Шумихе отключение цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2 запланировано 26 апреля с 11:00 до 17:00.

Напомним, с 5 по 7 апреля в Прикамье уже отключали вещание радио и цифровых телеканалов. Тогда это коснулось семи территории. 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.

Поделиться