На следующей неделе в Прикамье отключат радио и цифровые телеканалы
Ограничения затронут десять территорий
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В Пермском краевом радиотелевизионном передающем центре предупредили о планируемых краткосрочных отключениях цифровых телеканалов и радиостанций с 22 по 28 апреля. Это связано с профилактическими работами, сообщили в пресс-службе РТРС.
Отключения пройдут в следующих территориях:
- В Тёплой горе отключение цифрового пакета РТРС-2 запланировано 22 апреля с 12:00 до 15:00;
- В Чайковском отключение цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2, Радио России запланировано 23 апреля с 11:00 до 17:00;
- В Юксеево отключение цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2 запланировано 23 апреля с 11:00 до 17:00;
- В Горнозаводске отключение цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2 запланировано 23 апреля с 11:00 до 17:00;
- В Барде отключение цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2, Радио России запланировано 24 апреля с 11:00 до 17:00;
- В Уинском отключение цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2, Радио России запланировано 24 апреля с 11:00 до 17:00;
- В Косе отключение цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2, Радио России запланировано 25 апреля с 11:00 до 17:00;
- В Александровске отключение цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2 запланировано 25 апреля с 12:00 до 18:00;
- В Суксуне отключение цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2 запланировано 26 апреля с 10:00 до 16:00;
- В Шумихе отключение цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2 запланировано 26 апреля с 11:00 до 17:00.
Напомним, с 5 по 7 апреля в Прикамье уже отключали вещание радио и цифровых телеканалов. Тогда это коснулось семи территории.
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