В Прикамье отключат вещание радио и цифровых телеканалов Поделиться Твитнуть

На следующей неделе в Пермском крае проведут профилактические работы, в результате которых будет отключена трансляция цифровых телеканалов и радиостанций. Информацию об этом ТК ВЕТТА сообщили в пресс-службе РТРС.

Расписание отключений выглядит следующим образом:

— в Оханске отключение цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2 запланировано на 1 апреля с 11:00 до 17:00;

— в Шермейке отключение цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2 запланировано на 2 апреля с 11:00 до 17:00;

— в Добрянке отключение цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2 и Соль ФМ запланировано на 3 апреля с 10:00 до 16:00;

— в Кунгуре отключение цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2 и Радио России запланировано на 3 апреля с 11:00 до 17:00;

— в Осе отключение цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2 запланировано на 4 апреля с 11:00 до 17:00;

— в Октябрьском отключение цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2 и Радио России запланировано на 4 апреля с 11:00 до 17:00;

— в Печенках (Мокино) отключение цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2 запланировано на 5 апреля с 10:00 до 16:00.

Также из-за монтажных работ на башне трансляция на радиотелевизионной станции в Соликамске будет приостановлена с 2 по 5 апреля с 10:00 до 17:00.

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