Зарина Ситдикова В Перми меняется расписание трамвайных маршрутов Корректировки связаны с переводом вагонов в депо «Красный Октябрь» Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

С 3 мая в Перми меняется расписание всех трамвайных маршрутов. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Ведомство скорректировало большую часть рейсов в течение дня. Как пояснили в департаменте, изменения в графиках движения вагонов связаны с временным переездом трамваев в депо «Красный Октябрь».

«Таким образом перевозчик заблаговременно готовится к перекрытию участка ул. Карпинского для ремонтных работ», — отметили в дептрансе.

В ведомстве также добавили, что вагоны начали передислокацию в Дзержинский район накануне, 2 мая. С сегодняшнего дня выпуск всех трамваем осуществляется уже из депо «Красный Октябрь».

Как ранее сообщал «Новый компаньон», с 25 мая в Перми начнётся реконструкция путепровода по ул. Карпинского над Транссибирской магистралью. Это будет первый этап больших работ по расширению ул. Карпинского на участке от ул. Мира до шоссе Космонавтов. На время реконструкции временно прекратится движение трамваев в Индустриальном районе и закроется на ремонт депо «Балатово».

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