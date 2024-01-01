Зарина Ситдикова В Перми вводятся новые остановки на двух автобусных маршрутах Изменения начнут действовать с 3 мая Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Мотовилихинском районе Перми на автобусных маршрутах №61 и №81 появятся новые остановки. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

По данным ведомства, новые пункты ожидания транспорта оборудованы на ул. Старцева при следовании в сторону центра города. Изменения вводятся с 3 мая.

«Оба маршрута теперь будут следовать по дублёру ул. Старцева. На них появится новый остановочный пункт "ВРЗ". Кроме того, для маршрута №81 вводится остановочный пункт "Улица Старцева" на дублере одноимённой улицы», — уточнили в дептрансе.

По мнению чиновников, вводимые изменения позволят повысить транспортную доступность жилых домов вдоль ул. Старцева, а также обеспечить удобную пересадку на маршруты, следующие по бульвару Гагарина.

Напомним, в Перми будет ограничен проезд для девяти автобусных маршрутов через тоннель по ул. Локомотивной из центра города. С 4 мая автобусы будут курсировать здесь через новый тоннель по улицам 2-й Шоссейной и Углеуральской. А на остановке «ДКЖ» (в сторону м/р Парковый) маршруты общественного транспорта останавливаться не будут.

Администрация Перми

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