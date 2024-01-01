Зарина Ситдикова В следующем из Удмуртии в Прикамье автобусе выявили пассажиров с корью Маршрут направлялся в город Чайковский Поделиться Твитнуть

Среди пассажиров маршрутного автобуса «Посёлок Новый — город Чайковский», работающего на линии 30 апреля, были выявлены единичные случаи кори. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил глава Воткинского района Республики Удмуртии Сергей Васильев.

По данным чиновника, диагноз подтвердился у пяти человек, включая водителя автобуса.

Накануне на сайте Чайковской центральной городской больницы было также опубликовано обращение к пассажирам этого же автобусного маршрута, которые пользовались им в период с 22 по 27 апреля. В медучреждении попросили всех непривытых от кори, либо не имеющих данных о вакцинации из числа тех, кого касается сообщение, пройти иммунизацию в поликлинике №1 до 3 мая включительно. Прививку можно сделать в кабинете 13 с 8:00 до 15:00.

Как сообщал «Новый компаньон», в 2023 году в Пермском крае было зарегистрировано 44 случая заражения корью. В рамках подчищающей иммунизации от заразной инфекции привились 24 759 жителей региона (99,5% от общего числа подлежащих вакцинации), в том числе 1620 детей.

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