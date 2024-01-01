Зарина Ситдикова Судейство в матче «Амкара» с казанским «Соколом» признано ошибочным Пермский клуб проиграл в этом поединке Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) Российского футбольного союза признала ошибочными решения судей в матче «Амкара» с казанским «Соколом». Об этом сообщила пресс-служба пермской команды.

Напомним, матч второго тура в четвёртой группе Дивизиона Б Второй лиги прошёл в Перми 19 апреля. «Амкар» принимал клуб, ранее выступавший в любительской лиге.

В первом тайме гости открыли счёт, забив со спорного пенальти. После перерыва Алексей Доля сравнял результат, но игроки «Сокола» быстро отыграли пропущенный мяч. В концовке встречи противник нарушил правила в штрафной зоне на нападающем «Амкара» Александре Подбельцеве, но одиннадцатиметровый так и не был назначен. Поединок завершился со счётом 1:2 в пользу гостей.

После окончания игры руководство «Амкара» обратилось в ЭСК РФС по неоднозначным эпизодам. В результате комиссия признала ошибочными два решения: назначение пенальти в ворота пермяков и отказ в пробитии одиннадцатиметрового удара в концовке встречи.

По решению ЭСК главный судья Виктор Синяков и первый помощник Илья Довольнов временно отстранены от судейства.

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