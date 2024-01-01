Зарина Ситдикова
Судейство в матче «Амкара» с казанским «Соколом» признано ошибочным
Пермский клуб проиграл в этом поединке
Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) Российского футбольного союза признала ошибочными решения судей в матче «Амкара» с казанским «Соколом». Об этом сообщила пресс-служба пермской команды.
Напомним, матч второго тура в четвёртой группе Дивизиона Б Второй лиги прошёл в Перми 19 апреля. «Амкар» принимал
клуб, ранее выступавший
в любительской лиге.
В первом тайме гости
открыли счёт, забив со
спорного пенальти. После перерыва Алексей Доля сравнял результат, но игроки «Сокола» быстро отыграли пропущенный мяч. В концовке встречи противник
нарушил правила в штрафной зоне на нападающем «Амкара» Александре Подбельцеве,
но одиннадцатиметровый так и не был назначен. Поединок завершился со счётом 1:2 в пользу гостей.
После окончания игры руководство «Амкара» обратилось в ЭСК
РФС по неоднозначным эпизодам. В результате комиссия признала ошибочными два
решения: назначение пенальти в ворота пермяков и отказ в пробитии одиннадцатиметрового
удара в концовке встречи.
По решению ЭСК главный судья Виктор Синяков и первый помощник Илья Довольнов временно отстранены от судейства.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.