Андрей Стрельцов «Амкар» проиграл «Соколу» из Казани Поделиться Твитнуть

ФК "Амкар-Пермь"

В Перми в пятницу прошёл матч второго тура первенства в четвёртой группе Дивизиона Б Второй лиги. «Амкар» принимал казанский «Сокол»», ранее выступавший в любительской лиге.

Уже в первом тайме гости открыли счёт, забив с пенальти. После перерыва Алексей Доля сравнял результат, но игроки «Сокола» уже через минуту восстановили статус-кво. Поединок завершился со счётом 1:2 в пользу казанцев.

"Первый тайм был безобразный с точки зрения агрессии, действий в атаке. Второй совсем другое дело. Поблагодарил ребят за него и сказал, что так мы должны играть с самого начала встречи. Судейский вопрос не хочется трогать, но сегодня безобразие было», — подвёл итог матча главный тренер ФК «Амкар» Андрей Блажко.

Напомним, следующий матч пермяки проведут 27 апреля в Новотроицке на поле ФК «Носта».

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