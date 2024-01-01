Зарина Ситдикова Бывший замдиректора управления капстроительства Прикамья получил назначение в мэрии Березников Максим Зубарев будет курировать вопросы благоустройства и городского хозяйства Поделиться Твитнуть

Экс-заместитель генерального директора Управления капительного строительства Пермского края Максим Зубарев назначен исполняющим обязанности первого замглавы администрации города Березники. Об этом сообщает telegram-канал «Березниковский рабочий».

По данным издания, новый замглавы будет курировать вопросы благоустройства, городского хозяйства и капитального строительства.

Отмечается, что Максим Зубарев родился в Березниках. В 1977–1986 гг. его отец Валерий Зубарев был председателем березниковского горисполкома.

До своего назначения и.о. замглавы администрации города Березники работал также в Агентстве по строительству и ЖКХ Пермского края и управлении ЖКХ администрации города Перми.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о кадровых перестановках в правительстве Пермского края исполняющим обязанности министра физической культуры и спорта Прикамья был назначен Андрей Ипатов, занимавший до этого пост замминистра.

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