В храм Перми вернулась считавшаяся утерянной старинная икона Поделиться Твитнуть

В храме Рождества Пресвятой Богородицы состоялась торжественная встреча старинной Владимирской иконы Божией Матери / фото с сайта Пермской митрополии

В Перми, в храме Рождества Пресвятой Богородицы состоялась торжественная встреча старинной Владимирской иконы Божией Матери. Прихожане подарили её в 1885 году старосте церкви Кондратию Сорокину, но в советское время икона была утеряна.

«Спустя десятилетия, чудным образом, [икона] была обретена на антикварном аукционе в Санкт-Петербурге одним из коллекционеров Перми, и возвращена на Пермскую землю. Коллекционер-благотовритель передал икону в храм Рождества Богородицы на время, чтобы все желающие смогли помолиться перед образом и приложиться к нему», — сообщили в Пермской митрополии.

В день встречи иконы в Рождество-Богородицком храме был совершен молебен. В ближайшее время такие молебны будут совершаться в храме перед старинным образом каждое воскресенье.

Напомним, храм был заложен весной 1787 года на ул. Покровской (ныне ул. Ленина) и стал вторым каменным зданием в Перми. В декабре 1789 года было закончено сооружение нижнего этажа храма, он был освящён в честь Владимирской иконы Божией Матери. Вскоре началось строительство верхнего этажа, где был устроен главный придел в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

храм Рождества Пресвятой Богородицы / фото с сайта Пермской митрополии

Возведение церкви связано с именем купца 2-ой гильдии Василия Лапина. По преданию соликамский купец Лапин вел морскую торговлю с Англией, Индией и Китаем. В один из своих вояжей, перевозя товары в Тихом океане, он попал в сильный шторм. Корабль разбился о скалы, а сам Лапин был выброшен на необитаемый берег вместе с обломками судна и остатками груза. Оказавшись в отчаянном положении, купец стал молиться и дал обет – если избежит смерти, построит церковь во имя Богородицы. Через несколько дней его подобрал английский корабль. Возвратившись на родину, Василий Герасимович навсегда оставил морскую торговлю, но о данном обете не забыл и храм построил.

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