Зарина Ситдикова Руководителя пермского завода «Телта» подозревают в угрозах свидетелю уголовного дела Адвокат обвиняемого настаивает на неправдоподобности этих показаний Поделиться Твитнуть

Телта

Константин Долгановский

Экс-руководителя и совладельца ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Игоря Морозова подозревают в угрозах свидетелю по уголовному делу о хищении бюджетных средств при выполнении государственного оборонного заказа (ГОЗ). На это обратил внимание «Коммерсант-Прикамье».

Как следует из апелляционного постановления Московского городского суда от 4 апреля 2024 года, в ходе следствия об угрозах в свой адрес дал показания свидетель по фамилии Слюсарь. На том, что они не соответствуют действительности, настаивает адвокат Морозова. Дополнительная информация в документе не указывается.

В июне прошлого года трое бывших руководителей «Телты» — Игорь Морозов, а также генеральный директор Алексей Высоков и главный бухгалтер Елена Гришина — были задержаны в Москве и отправлены под стражу в рамках уголовного дела при выполнении ГОЗ. Следствие узнало о фактах хищения при поставках телефонных аппаратов спецсвязи для нужд Минобороны России.

По мнению защиты Морозова, он находится в СИЗО незаконно, ему должна быть выбрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы, поскольку тяжесть предъявленного обвинения не может служить достаточным основанием для содержания под стражей. Адвокат топ-менеджера уверен, что материалы следствия носят поверхностный характер, а инкриминируемые Морозову деяния относятся к преступлениям в сфере предпринимательской деятельности, поскольку следствие лишь оспаривает стоимость продукции по восьми договорам. Однако эти доводы судья Мосгорсуда Наталья Боева не учла и признала законным продление срока содержания обвиняемого в СИЗО до 2 июня.

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