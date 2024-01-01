С 1 по 10 мая десятки домов в Перми останутся без воды Это связано с работами на сетях Поделиться Твитнуть

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yandex.ru

В первой декаде мая компания «Новогор-Прикамье» проведёт минимально необходимые работы на сетях, которые требуют временного отключения воды в десятках домов в разных районах города. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу коммунального оператора.

Проводимые работы, как правило, связаны с промывкой водоводов, заменой задвижек и участков сетей.

Отключения запланированы в домах на улицах Восстания, Плеханова, Старцева, Запорожской, Чукотской, Холмогорской и шоссе Космонавтов.

Полный список адресов можно посмотреть на сайте «Новогора».

В связи с отключениями жителям рекомендуют заранее сделать запасы воды.

Ограничение подачи воды — это необходимое требование технологического процесса, отметили в компании.

Напомним, ранее массовое и длительное отключение воды в домах произошло с 22 по 30 апреля. В эти дни также проводились работы на сетях, которые требовали временного отключения водоснабжения в отдельных домах.





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