Названы адреса домов в Перми, где с 22 по 30 апреля по плану отключат воду Поделиться Твитнуть

«Новогор-Прикамье» сообщает, что с 22 по 30 апреля 2024 года запланированы работы на сетях, которые требуют временного отключения водоснабжения в отдельных домах. В эти даты будут проведены работы сторонними организациями на своих сетях, замена задвижек, замена участков сетей, подключение и промывка вновь построенных водоводов.

«Новогор» обращает внимание, что в перечисленных случаях ограничение подачи воды — необходимое требование технологического процесса, и просит сделать необходимый запас воды.

Отмечается, что некоторые отключения проводятся в выходные, чтобы не нарушать работу школ, детских садов и других социальных учреждений.

Планируются отключения участков водопровода по следующим адресам:

Для ремонтных работ в ЦТП и на сетях ПАО «Т Плюс»:

Ул. Быстрых, 7а — 23.04.2024 с 9:00 до 20:00

Без воды:

ул. Быстрых, 9, 11, 13, 14, 14а, 15, 17;

ул. Металлистов, 18, 21;

ул. Чехова, 18, 20, 22, 24, 26.

Ул. Революции, 18 — 23.04.2024 с 9:00 до 20:00

Без воды:

ул. Революции, 18;

ул. Тимирязева, 11, 15, 23;

ул. Островского, 59, 63;

ул. Горького, 66, 72, 72а.

Для ремонтных работ на сетях «Новогора»:

Ул. Вижайская, 12 — 22.04.2024 с 9:30 до 19:30. Замена задвижки.

Без воды:

ул. Лодыгина, 37;

ул. Вижайская, 5, 7, 8, 10, 12;

ул. Ярославского, 30, 34а, 34, 36, 38.

Ул. Гайвинская, 58 — 23.04.2024 с 9:00 до 19:00. Замена ввода в дом.

Без воды:

ул. Гайвинская, 58, 58а, 60а.

Ул. Мильчакова, 32 — 23.04.2024 с 9:00 до 20:00. Ремонт водовода.

Без воды:

ул. Мильчакова, 32, 34;

ул. Челюскинцев, 21, 23;

ЦТП №10 по ул. Челюскинцев, 17 — правый ввод.

Ул. Сергинская, 24 — 23.04.2024 с 9:30 до 19:30. Замена задвижки.

Без воды:

ул. Сергинская, 29, 31, 22, 22а, 24, 26, 28, 33;

ул. Весенняя, 7, 8;

ул. Гатауллина, 13, 15, 17, 18, 17а, 22, 23, 25;

ул. Новосибирская, 16а;

ул. Кузбасская, 37а.

Бродовский тракт — с 24.04.2024 10:00 до 25.04.2024 10:00. Подключение вновь построенного водопровода.

Без воды:

ул. Бригадирская, 9, 14, 20, 26;

ул. Пихтовая, 11.

Ул. Мира, 76а — с 25.04.2024 09:00 до 26.04.2024 09:00. Ремонт водовода.

Без воды:

ул. Мира, 37а, 45, 45б, 72, 74;

ул. Мира, 37 — правый ввод;

ЦТП по ул. Мира, 76а — правый ввод.

Ул. Связистов, 17 — 29.04.2024 с 9:00 до 20:00. Замена задвижки.

Без воды:

ул. Связистов, 17, 18, 20, 22 (школа), 24;

ул. Мильчакова, 3, 3/1, 4, 5;

ш. Космонавтов, 47, 49, 51, 53;

ул. Вильвенская, 1.

«Просим вас с пониманием отнестись к подобным ситуациям и приносим извинения за неудобства», — сообщили в «Новогоре».

Диспетчерская служба «Новогор-Прикамье» принимает обращения по аварийным ситуациям (отключение холодной воды, аварийные ситуации на водопроводе, канализации) и заявки на подвоз воды по тел. 210-06-80 и на e-mail: call@novogor.perm.ru.

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