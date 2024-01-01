В Перми мать спасла из горящей квартиры трёх детей Пожар случился в пятиэтажном доме Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

В Перми 1 мая из-за неисправности светодиодного светильника загорелись домашние вещи в одной из квартир пятиэтажного дома. В этот момент в квартире находилась многодетная мать и трое её детей. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В ведомстве пояснили, что произошло короткое замыкание, а светильник стоял на столе.

До прибытия пожарных она вывела их из горящей квартиры. Ещё девять человек самостоятельно эвакуировались на улицу.

Сотрудники газодымозащитной службы спасли ещё трёх человек, срежи которых были двое взрослых и один ребёнок.

Площадь пожара в квартире составила 20 кв м. Возгорание в доме тушили 36 огнеборцев, которые приехали на место происшествия на восьми спецмашинах МЧС.

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