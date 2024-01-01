В Перми закроется лавка винила Spin Последний день работы — 15 мая Поделиться Твитнуть

Борис Бейлин / Фото: vk.com/spinvinyl

Знаменитый пермский магазин виниловых пластинок Spin, который работал почти 13 лет, прекращает свою работу. Он закроется 15 мая. Об этом в соцсетях рассказал его владелец Борис Бейлин.

«Мы просто устали (с 2019 года без отпуска), надо отдохнуть и подумать, что делать дальше. К сожалению, невозможно просто приостановить работу на пару месяцев, а потом вернуться на то же место — «Привет, это снова мы!» — Увы...», — сообщается на странице магазина ВКонтакте.

Борис Бейлин пояснил, что «хотя пластинки дорожают и их всё сложнее продавать», но «экономика не самая важная проблема», из-за которой было принято решение о закрытии.

«Если кто-то решит, так сказать, «подхватить знамя», мы готовы рассмотреть вопрос о продаже всего и сразу, начиная от постеров на стенах до оборудования», — написал владелец виниловой лавки.

До 15 мая в магазине идёт распродажа.

Spin начал работать в Перми с 2011 года. Изначально он располагался в книжном магазине «Пиотровский» в качестве отдела.

Этот магазин ориентировался не столько на любителей ретро, сколько на продвинутую пермскую молодёжь. Через четыре года после открытия «Новый компаньон» взял интервью у его основателя Бориса Бейлина. Его можно почитать на нашем сайте.





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