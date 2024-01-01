В полиции рассказали о жёстком ДТП на улице Ленина в Перми Пострадали два человека Поделиться Твитнуть

фото: ЧП Пермь

Ночью 29 апреля в Перми на перекрёстке улиц Ленина и Плеханова в жёстком ДТП пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Авария случилась в 23.18.

По ул. Плеханова в направлении ул. Петропавловской двигался автомобиль «Лада» под управлением 22-летнего водителя. По предварительной информации, молодой человек проехал перекрёсток на зелёный свет и столкнулся с «Мерседесом».

Как сообщает «АиФ-Прикамье», в результате аварии травмы получили водитель отечественного автомобиля и 33-летняя пассажирка иномарки.

По факту ДТП проводится проверка. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что вечером 29 апреля в Карагайском округе Пермского края произошло дорожно-транспортное происшествие с участием дикого животного. В результате аварии погиб человек. Об этом сообщили в ГИБДД региона.

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