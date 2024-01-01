В Прикамье в ДТП с лосем погиб человек Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В Карагайском округе Пермского края 29 апреля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием дикого животного. В результате аварии погиб человек. Об этом сообщили в ГИБДД региона.

По предварительным данным, авария случилась около 22:30 на автодороге Нытва—Кудымкар. В направлении Перми двигался автомобиль «ЗАЗ Шанс» под управлением молодого человека 2001 г.р. На 48 км водитель допустил наезд на лося, после чего животное отбросило на движущийся во встречном направлении автомобиль «Лада Ларгус» под управлением водителя 1964 г.р.

В результате автоаварии пассажир «Ларгуса» (мужчина 1965 г.р.) погиб. С различными травмами госпитализированы оба водителя и пассажирка «Ларгуса».

ГУ МВД России по Пермскому краю

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ЧП.

В Госавтоинспекции Пермского края напомнили, что весной и летом в связи с миграцией животных на проезжей части появляются лоси. Наезд на такого крупного зверя может привести к значительному повреждению автомобиля и тяжёлым травмам водителя и пассажиров. У лосей отличный слух и обоняние, но при этом слабое зрение. Чтобы избежать встречи с массивным животным, водителям необходимо строго соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными особенно в тёмное время суток. Следует обращать внимание на дорожный знак 1.27 «Дикие животные». Он устанавливается на маршрутах миграции обитателей леса.

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