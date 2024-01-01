Пермяки вошли в пятёрку лидеров по покупке ярких украшений весной 2024 года Поделиться Твитнуть

С наступлением весны россияне начали стали чаще покупать украшения с яркими вставками. В марте рост числа продаж составил 53% по сравнению с февралем и 20% по сравнению с мартом прошлого года. Продажи проанализировал ювелирный бренд Sokolov.

Лидером по покупке стал Санкт-Петербург (18% от всех купленных украшений), на втором месте Москва (16%), на третьем — Екатеринбург и Воронеж (по 15%), пятое место поделили сразу три города — Пермь, Ростов-на-Дону и Новосибирск (по 14%).

Самым популярным камнем красного цвета стал гранат, зелёного — изумруд, сиреневого — аметист, розового — родолит, синего — лондон топаз.

Чаще всего с розовыми камнями россияне покупали серьги (56%). В кольцах самый востребованный цвет камня — зелёный (36%).

Большинство россиян отдают предпочтение украшениям с одним камнем (56%). 19% выбирают изделие с двумя камнями.

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