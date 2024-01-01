Пермяков встревожили пожарные машины у ТРЦ «iMall Эспланада» Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Жители Перми с тревогой пишут в пабликах о скоплении пожарной техники у торгово-развлекательного центра «iMall Эспланада». В ГУ МЧС России по региону прокомментировали сообщения.

В ведомстве пояснили, что с 11 часов 30 апреля возле ТРЦ заработала выставка (0+) пожарной техники в честь 375-летия пожарной охраны России.

«Все желающие смогут окунуться в профессию огнеборцев, рассмотреть современную пожарную технику, интересные иностранные пожарные авто и ощутить на себе тяжесть боевой одежды!» — добавили в министерстве. Выставка техники проработает до 13 часов.

Также на первом этаже ТРЦ заработала фотовыставка «Останови огонь!» (12+), созданная ГУ МЧС России по региону совместно с Пермским лесопожарным центром. На ней представлены снимки, сделанные в горящих лесах и полях. «Фотографии никого не оставят равнодушными», — уверены организаторы экспозиции.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.