Екатерина Артёмова В Пермском крае временно закроют два железнодорожных переезда Ограничение движения связано с ремонтом путей Поделиться Твитнуть

Фото: Freepik

В Пермском крае временно закроют движение для всех видов транспорта по двум железнодорожным переездам на перегоне Пальники — Дивья. Как сообщили в администрации Добрянского городского округа, это связано с капитальным ремонтом участков железнодорожного пути Лёвшинской дистанции пути филиала ОАО «РЖД».

С 08:50 3 мая до 08:50 4 мая будет закрыт переезд 15 км ПК 5 перегона Пальники—Дивья (автодорога Пермь—Березники—Гари).

С 06:00 19 мая до 06:00 20 мая 2024 года закроют движение по переезду 26 км ПК 2 (посёлок Дивья).

Движение автобусов по направлению Полазна—Гари будет осуществляться согласно графику.

Ранее сообщалось, что с 4 мая в Перми на четыре месяца закроют один из тоннелей в створе ул. Локомотивной в связи с тем, что там планируется провести работы по переустройству инженерных и коммунальных сетей в рамках третьего этапа реконструкции ул. Строителей.

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