Екатерина Артёмова
В Пермском крае временно закроют два железнодорожных переезда
Ограничение движения связано с ремонтом путей
С 08:50 3 мая до 08:50 4 мая будет закрыт переезд 15 км ПК 5 перегона Пальники—Дивья (автодорога Пермь—Березники—Гари).
С 06:00 19 мая до 06:00 20 мая 2024 года закроют движение по переезду 26 км ПК 2 (посёлок Дивья).
Движение автобусов по направлению Полазна—Гари будет осуществляться согласно графику.
Ранее сообщалось, что с 4 мая в Перми на четыре месяца закроют один из тоннелей в створе ул. Локомотивной в связи с тем, что там планируется провести работы по переустройству инженерных и коммунальных сетей в рамках третьего этапа реконструкции ул. Строителей.
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