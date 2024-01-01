В Перми девушка на электровелосипеде врезалась в иномарку Видео последствий происшествия опубликовано в соцсетях Поделиться Твитнуть

ЧП Пермь

В соцсетях Перми появилось видео дорожно-транспортного происшествия с электровелосипедом. Автор утверждает, что на кадрах первая жертва электровелосипеда — женщина, разбившаяся в кровь о припаркованное авто.

Всё происходит в тёмное время суток, район города не называется. Автор ролика видит у машины упавшую с электровелосипеда девушку и начинает снимать на телефон. Сначала пострадавшая лежит без движения, с закрытыми глазами, на лице заметна кровь. Подойдя к пострадавшей, он спрашивает, всё ли с ней в порядке, и интересуется «Ты под чем?». Та приподнимается и отвечает, что «только пила». У девушки разбито колено. Молодой человек констатирует, что она повредила бампер машины, в которую въехала.

В комментариях к посту люди в основном осуждают пострадавшую: «Если честно, даже не жалко её». Другие высказываются против электровелосипедов в принципе: «Только одно зло в виде самокатов убрали с городских улиц, так получите другое — велосипеды! Час от часу не легче».

Часть комментаторов полагает, что дальше будет только хуже: «Так оно сейчас и будет! Кому не лень, садятся на них, себя и других калечат, под колёса прыгают, на людей наезжают, сбивают их. Вот увидите, много будет жертв с этими великами». Некоторые отмечают, что уже пострадали от электровелосипедистов: «Меня вчера вечером чуть не сбил парень на этом велосипеде! Едет на всю скорость и сзади выезжает, мне руку задело, хотя бы посигналил что ли, предупредил, что на обгон идёт».

Многие посочувствовали собственнику машины, отмечая, что найти девушку будет непросто.

Напомним, 26 апреля компания Whoosh начала выставлять на улицах Перми электровелосипеды, они работают пока в пилотном режиме. Ранее компании «МТС Юрент» и Whoosh временно приостановили прокат электросамокатов в Перми из-за возникших сложностей при согласовании их работы с администрацией города и из-за новых ограничений.

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