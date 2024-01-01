Названы адреса домов в Перми, где с 1 по 10 мая по плану отключат воду Поделиться Твитнуть

В «Новогор-Прикамье» опубликовали адреса домов в Перми, где с 1 до 10 мая 2024 года планируются плановые отключения воды. В компании коммунального оператора отметили, что в период майских праздников запланировали минимум работ на сетях, которые потребуют временного отключения водоснабжения. Также часть отключений связаны с работами сторонних организаций.

Так, для ремонтных работ в ЦТП и на сетях ПАО «Т Плюс»: 2 мая с 9:00 до 17:00 без воды останутся дома по адресам: ул. Восстания, 11, 11а, 13; ул. Республиканская, 12.

В тот же день с 9:00 до 19:00 для замены задвижки в доме № 92 по ш. Космонавтов воду отключат по адресам: ул. Плеханова, 69, 70, 71, 73; ш. Космонавтов, 86, 88, 90, 92, 94, 94а, 96, 98, 100, 102.

Для подключения нового водопровода 4 мая в 10:00 на сутки отключат воду в домах на ул. Старцева, 155, 157; ул. Запорожская, 156, 1а, 1/1, 1; ул. Чукотская 3, 4; ул. Холмогорская, 4б, 4в, 2з (детский сад), правый ввод на ул. Холмогорской, 2ж.

В «Новогоре» попросили сделать необходимый запас воды и принесли извинения за неудобства.

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