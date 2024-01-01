На юге Прикамья в мае могут вспыхнуть лесные пожары Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

ФБУ «Авиалесоохрана» обновило прогноз рисков возникновения лесных пожаров в регионах России в мае 2024 года. Основываясь на анализе данных Гидрометцентра РФ, жаркая и сухая погода в последний месяц весны ожидается в 32 регионах страны, и там создаются повышенные риски для распространения возгораний в лесах.

Согласно прогнозу, пожароопасная ситуация сложится, в том числе, в южной части Пермского края. Ранее регион не входил в зону риска.

Как подчеркнули в «Авиалесоохране», прогноз высоких рисков не означает обязательного возникновения чрезвычайных ситуаций в связи с лесными пожарами. «Во многом лесопожарная обстановка зависит от соблюдения гражданами правил пожарной безопасности в лесах и на прилегающих территориях, оперативности обнаружения и тушения возникающих лесных пожаров», — пояснили в ФБУ.

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