Вооружённый карабином адвокат угрожал в Перми посетителям ночного клуба Поделиться Твитнуть

Фото: 2ГИС

Архив семьи Чудиновых

Прокуратурой Прикамья утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего адвоката Адвокатской палаты Пермского края. Мужчина обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса РФ: хулиганство и незаконный оборот боеприпасов к огнестрельному оружию. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В материалах дела сказано, что в июне 2023 года находившийся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый приехал под утро в ночной клуб Перми. Охрана не пустила его в развлекательное заведение. Тогда мужчина взял карабин, снаряжённый предназначенными для боевого оружия патронами, подошёл к входу, направил оружие в сторону находившихся там людей и сказал, что начнёт стрелять.

Охранники пресекли противоправные действия дебошира. В ходе предварительного расследования выяснилось, что обвиняемый на момент преступления обладал адвокатским статусом (в январе 2024 года его полномочия были прекращены), также установлено, что боеприпасы мужчина хранил и перевозил незаконно.

Уголовное дело будет рассмотрено по существу в Ленинском районном суде Перми.

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