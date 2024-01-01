При капремонте дома в Перми украли 1 млн рублей Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

При проверке расходования средств со спецсчёта капремонта одного из многоквартирных домов Перми сотрудники прокуратуры обнаружили растрату в размере 1 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

В частности, было выявлено, что между управляющей организацией многоквартирного жилого дома № 10 по ул. Ярославского и подрядчиком был заключен контракт на установку и наладку оборудования индивидуального теплового пункта (ИТП). Работы были проведены и оплачены. Позже те же работы вошли в список обязательных в рамках капитального ремонта здания. По документам на проведение аналогичных работ по ИТП со спецсчёта была списана сумма свыше 1 млн руб.

Выявив двойную оплату, прокуратура направила материалы проверки в правоохранительные органы. Было принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.