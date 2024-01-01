Оборот общественного питания в Прикамье вырос на 8,2% Оборот розницы в целом увеличился на 3% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Пермьстата, за первый квартал 2024 года оборот розничной торговли в Пермском крае сложился в сумме 182,5 млрд руб, что в сопоставимых ценах на 3% больше к соответствующему периоду прошлого года.

В макроструктуре оборота розницы доля непродовольственных товаров превысила долю пищевых и составила 51,3%.

При этом в январе — марте 2024 года оборот розничной торговли края на 97,8% формировался торгующими организациями и ИП, осуществляющими деятельность вне рынка. Соответственно доля продажи товаров на ярмарках и розничных рынках составила 2,2%.

По итогам первого квартала года оборот общественного питания в Прикамье сложился в сумме 10,1 млрд руб., что на 8,2% выше уровня прошлого года (в сопоставимых ценах).

Объём товарных запасов в организациях розничной торговли на 1 апреля 2024 года составил 45,2 млрд руб. Это соответствует 40 дням торговли.

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